إخلاء إدارى لـ 10 مبانى خطرة بدمياط

نفذت الوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج برئاسة ياقوت ورد بالتعاون مع نقطة شرطة عزبة البرج 10 قرارات إخلاء إدارى لمبانى ذات خطورة داهمة على الأهالى.



جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى تشنها المحافظة بمختلف أنحاء المدن والقري إزالة كافة المبانى الآيلة للسقوط والتى تمثل خطورة على أرواح الأهالي.



وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ضرورة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للمبانى والمنشآت الآيلة للسقوط والتى تمثل خطورة داهمة على المواطنين حفاظا على سلامتهم.



مشيرة إلى أنه من المقرر أن تستمر الحملة لإزالة كافة المبانى الآيلة للسقوط على مدار الشهر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بدمياط.