البورصة تدرب مديري علاقات المستثمرين بشركات قطاع الأعمال..تأهيل 56 شركة خاضعة..ومحمد فريد: تعزيز معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة واجتذاب المزيد من الاستثمارات

-البورصة ووزارة قطاع الأعمال العام توقعان اتفاقية تعاون لتطوير قدرات مديري علاقات المستثمرين

-رئيس البورصة: بناء قدرات علاقات المستثمرين ضرورة لرفع كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية

- هشام توفيق: لجنة وزارية لتحسين حوكمة الشركات الحكومية وضبط منظومة التعاقدات -البرنامج التدريبي يشمل 56 شركة خاضعة لقانون قطاع الأعمال ومرحلته الأولى نهاية أغسطس





وقعت البورصة المصرية اتفاقية تعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، تقضي بتنظيم برنامج تدريبي لتطوير قدرات وتنمية مهارات مديري علاقات المستثمرين في الشركات التابعة للوزارة، حرصًا من الطرفين على تنشيط التعامل على الأوراق المالية المقيدة وزيادة درجة وجودة الإفصاح للشركات المقيدة منها، خاصة الشركات ذات الملكية العامة بما يدعم برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية.





قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن الاتفاقية تستهدف تنظيم عدة ورشات عمل لتطوير مهارات وبناء قدرات مسئولي علاقات المستثمرين، وكذلك تحسين مستويات التواصل بين إدارات الشركات والمساهمين، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة عمليات الإفصاح المطلوبة من الشركات المقيدة، فضلا عن تعزيز معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة في شركات قطاع الأعمال العام.





من جانبه أكد وزير قطاع الأعمال العام، إن توقيع اتفاقية تعاون مع البورصة المصرية لتطوير مهارات مديري علاقات المستثمرين يكتسب أهمية بالغة في هذا التوقيت لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال بما يدعم برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية.





أضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاح جلسة التداول اليوم الاثنين، أن البرنامج التدريبي من المستهدف أن يستفيد منه نحو 56 شركة تتبع القانون رقم 203 المنظم لقطاع الأعمال العام ،وتبدأ المرحلة الأولى منه نهاية الشهر الجاري والتي تشمل نحو 15 متدربًا.





وأشار إلى أنه جاري الترتيب لعقد ورش عمل تدريبية للإدارات التنفيذية بالشركات المستهدفة لرفع مستوى معرفتهم ووعيهم بأهمية إدارات علاقات المستثمرين لما لها من أهمية بالغة في تعزيز التواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة بالشركة لتطوير وتنمية حجم أعمالها.





وذكر الوزير أن رئيس مجلس الوزراء بصدد إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية تضم 11 وزيرًا بينهم وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المسائل المتعلقة بحوكمة الشركات وضبط منظومة التعاقدات.





وتابع فريد ان إدارة علاقات المستثمرين باتت ضرورة قصوى بالشركات المقيدة بالبورصة من أجل بناء كوادر مؤهلة قادرة على تحسين التواصل بين الشركة التي تمثلها ومختلف الأطراف ذات الصِّلة بشفافية بما يدعم جهود البورصة في رفع كفاءة وجودة الإفصاحات.

"الإفصاحات الجيدة الكافية والتي تواكب أفضل الممارسات العالمية تمكن وتساعد المتعاملين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بسرعة وبشكل دقيق مبني على معلومة دقيقة ومتاحة للكافة في نفس الوقت"، بحسب رئيس البورصة.





وتتولى إدارة البورصة توفير المادة العلمية والتعليمية والمدربين, ليضيف فريد ,أن ادارة البورصة تمتلك رؤية شاملة لتطوير مهارات مديري علاقات المستثمرين، فلن يتم الاكتفاء بتدريب مديري علاقات المستثمرين في قطاع الاعمال العام ، بل سيمتد ذلك لتدريب مسئولي الاتصال في باقي الشركات المقيدة ، بمختلف القطاعات الاقتصادية.





ليؤكد رئيس البورصة ان تأهيل مديري علاقات المستثمرين يسهم في اتاحة ونشر الاخبار المتعلقة بالشركة للمستثمرين بما يعزز من فرص الشركات في اجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .





ودعا رئيس البورصة المسئولين التنفيذين بمختلف الشركات أن يولوا اهتمام شديد بملف علاقات المستثمرين عبر تمكين وتأهيل المسئولين عن هذا الملف الهام.





ليؤكد رئيس البورصة على أهمية إسراع مديري علاقات المستثمرين في توضيح الأمور للمستثمرين فضلا عن التنسيق مع مديري البحوث لعمل تغطية بحثية لأداء الشركة مع شرح طبيعة عمل الشركة.



