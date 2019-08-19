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محافظات

محافظ البحيرة: 930 مليون جنية قروض مشروعك لتمويل 14099 مشروعًا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:08 م
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
جمالات الدمنهورى
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، بلغت حتى الآن 930 مليون و481 ألف جنيه، وذلك لتمويل عدد 14099 مشروعًا إستثماريًا متنوعًا حيث ساهمت فى توفير 34763 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك في إطار نشاط المشروع على أرض محافظة البحيرة، والذى يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح  اللواء آمنة، أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه من خلال فائدة بسيطة لا تتعدى 5 %.

وشدد المحافظ، على تذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهًا بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

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