مصري يحصل على 60 ألف جنيه تكاليف علاجه بمستشفى خاص بالسعودية

أعلنت وزارة القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في مساعدة مواطن مصري في حصوله على مستحقاته العلاجية بإحدى المستشفيات الخاصة بالمملكة والتي تقدر بنحو 13 ألفا و500 ريال سعودي، بقيمة تتجاوز 60 ألف جنيه مصري، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها.



وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة بمساعدة المواطن "ا .ع .ح"، ويعمل مشرفا إداريًا بإحدى المدارس الأهلية في حصوله على مستحقاته العلاجية نظرا لدفعه تكاليفها بإحدى المستشفيات الخاصة بالمملكة والتي تقدر بنحو 13 ألفا و500 ريال سعودي لعدم سريان التأمين الطبي خلال فترة سابقة عن سداد إدارة المدرسة للتأمين الخاص به.



وبتواصل الوزارة مع المستشار عثمان رمضان للوقوف على حصول المواطن على تكاليف علاجه، أوضح أنه قام بالمتابعة مع إدارة المدرسة لسداد مستحقات علاج المواطن المصري والتي قام بدفعها من ماله الخاص، وعلى مدار ستة أسابيع من المتابعة مع مسئولي المدرسة، وفقا للعقد الموقع بينهم طرفي العمل، تم استخراج شيك بمستحقات العلاج وتسليمها للمواطن بقيمة تتجاوز 60 ألف جنيه مصري.

