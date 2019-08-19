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فن

توفيق عبد الحميد يعترف: كنت ناقدا جارحا للآخرين

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:13 م
توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد
شيرى نبيل
تصدر الفنان توفيق عبد الحميد، محرك البحث جوجل بعد ساعات من تكريمه بمهرجان المسرح القومي.

توفيق عبد الحميد كان لطبيعة عمل والده انعكاسا كبيرا على تنشئة أبنائه، فامتاز بالشدة والصلابة والصرامة، وفي هذا يقول الفنان توفيق عبد الحميد أثناء استضافته مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم": "لم أر والدي يوما إنسانا ضعيفا ذو مشاعر وأحاسيس، بل هو رجل صلب لا يلين، ولكن أول مرة أشوف دموعه يوم وفاة شقيقتي الصغري (إيمان) فقد هزمه الحزن وخارت قواه ولم يتمالك نفسه وظل يبكي وتحول إلى إنسان يفيض رقة وضعف في نفس الوقت وبالتالي لم يستطع أن يعيش بعد رحيلها حيث أصيب بانفجار في المخ ليرحل بعد فراقها ب(50 يوما فقط)".

وأضاف توفيق عبد الحميد "بعد تعاملي مع الناس بدأت أعرف أن هناك منطقة رمادية لابد أن تحترم وأن نعترف بمساحات الضعف عند الآخرين وبالتالي أصبحت أشفق على الآخرين واقلل من نقدي لهم حيث أنني ناقد جارح".

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