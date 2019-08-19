اهم الاخبار.. الإعدام لـ 6 متهمين بلجان كرداسة.. تظلمات الثانوية العامة ترفع درجات 18 ألف طالب.. قيمة مكافأة أبطال اليد للناشئين

نشر موقع "صدى البلد" في الساعات الأولى، صباح اليوم، الاثنين، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
اهم اخبار البلد
رئيس الوزراء يستعرض تقريرا دوليا يتوقع نمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% حتى 2027
عبدالعاطي: شركات بورش ومرسيدس وسيمنز عززت تواجدها في مصر
الانتهاء من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية المساعدات الجمركية بين مصر وأمريكا
التعليم توفر 50 منحة دراسات عليا مدفوعة التكاليف لمعلمي رياض الأطفال
تظلمات الثانوية العامة 2019 ترفع درجات أكثر من 18 ألف طالب حتى الآن
نقل مقام أبو الإخلاص في الإسكندرية.. صور
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك
اسعار الذهب اليوم 19 - 8 - 2019.. عيار 21 بـ 697 جنيها .. فيديو
اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 19 - 8 - 2019 .. والطماطم تسجل 4 جنيهات.. فيديو
اخبار الرياضة
بعد حصوله على لقب أفضل لاعب فى العالم.. والدة أحمد هشام: هستقبله فى المطار..فيديو
مفاجأة.. رامون دياز خارج دائرة المرشحين لتدريب الأهلي
كاس العالم لكرة اليد .. تعرف على حقيقة قيمة مكافاة ابطال اليد للناشئين
هداف كأس العالم لليد يصدم الأهلي ويؤكد رغبته في اللعب للزمالك..فيديو
مقدونيا وش السعد على المصريين.. كل ما تريد معرفته عن دولة ملعب نهائي كاس العالم لليد
أول رد فعل من مدرب الزمالك الجديد بعد اتهامه بفضيحة جنسية في جنوب أفريقيا
موعد مباراة ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.. الليلة
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة
اخبار الحوادث
اهم اخبار البلد
رئيس الوزراء يستعرض تقريرا دوليا يتوقع نمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% حتى 2027
عبدالعاطي: شركات بورش ومرسيدس وسيمنز عززت تواجدها في مصر
الانتهاء من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية المساعدات الجمركية بين مصر وأمريكا
التعليم توفر 50 منحة دراسات عليا مدفوعة التكاليف لمعلمي رياض الأطفال
تظلمات الثانوية العامة 2019 ترفع درجات أكثر من 18 ألف طالب حتى الآن
نقل مقام أبو الإخلاص في الإسكندرية.. صور
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك
اسعار الذهب اليوم 19 - 8 - 2019.. عيار 21 بـ 697 جنيها .. فيديو
اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 19 - 8 - 2019 .. والطماطم تسجل 4 جنيهات.. فيديو
اخبار الرياضة
بعد حصوله على لقب أفضل لاعب فى العالم.. والدة أحمد هشام: هستقبله فى المطار..فيديو
مفاجأة.. رامون دياز خارج دائرة المرشحين لتدريب الأهلي
كاس العالم لكرة اليد .. تعرف على حقيقة قيمة مكافاة ابطال اليد للناشئين
هداف كأس العالم لليد يصدم الأهلي ويؤكد رغبته في اللعب للزمالك..فيديو
مقدونيا وش السعد على المصريين.. كل ما تريد معرفته عن دولة ملعب نهائي كاس العالم لليد
أول رد فعل من مدرب الزمالك الجديد بعد اتهامه بفضيحة جنسية في جنوب أفريقيا
موعد مباراة ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.. الليلة
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة
اخبار الحوادث
بالاسماء.. احكام بالاعدام والمؤبد والبراءة في قضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة
مثل جريمته أمام النيابة.. الجزار المتهم بقتل تاجر الهرم: كنت عايز أخلص من ديوني.. صور
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عقوبات تأديبية لـ 4 مسئولين بـ تعليم كفر الشيخ بسبب تعاقدات المعلمين
داخل مصنع يملكه شخص عربي .. ضبط 15 طن مخللات فاسدة في أكتوبر
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العسكري السوداني يرجئ موعد حل المجلس الانتقالي.. تفاصيل
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طائرات الجيش السوري تستهدف الرتل العسكري التركي في إدلب .. فيديو
فضيحة جديدة لـ أردوغان..عزل 3 رؤساء بلديات بالقوة واعتقال 418 شخصا
بعد رفض العرب لها.. قرار جديد من ترامب بخصوص صفقة القرن
إيران تهاجم أمريكا وتركيا بشأن اتفاق المنطقة الآمنة
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حكيم يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي .. 22 أغسطس
هاني شاكر لأبطال كأس العالم للناشئين بكرة اليد: شرفتوا مصر
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سامحوني.. مايا دياب تعتذر لجمهورها
بعد منافسة شرسة للأفلام المصرية.. دليلك للأفلام الأجنبية فى دور العرض
سقوط عصابة نسائية تسرق رواد المولات التجارية بمدينة نصر
حملات لضبط التشكيلات العصابية والهاربين من أحكام
عقوبات تأديبية لـ 4 مسئولين بـ تعليم كفر الشيخ بسبب تعاقدات المعلمين
داخل مصنع يملكه شخص عربي .. ضبط 15 طن مخللات فاسدة في أكتوبر
اخبار العالم
العسكري السوداني يرجئ موعد حل المجلس الانتقالي.. تفاصيل
وصول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير مقر محاكمته.. فيديو
طائرات الجيش السوري تستهدف الرتل العسكري التركي في إدلب .. فيديو
فضيحة جديدة لـ أردوغان..عزل 3 رؤساء بلديات بالقوة واعتقال 418 شخصا
بعد رفض العرب لها.. قرار جديد من ترامب بخصوص صفقة القرن
إيران تهاجم أمريكا وتركيا بشأن اتفاق المنطقة الآمنة
اخبار الفن والفنانين
مد عقد الفنان محمد رمضان مع المنتج محمد جابر لعامين جديدين
حكيم يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي .. 22 أغسطس
هاني شاكر لأبطال كأس العالم للناشئين بكرة اليد: شرفتوا مصر
"مبقاش سر" لـ أصالة تقترب من الـ3 ملايين مشاهدة فى 4 أيام
سامحوني.. مايا دياب تعتذر لجمهورها
بعد منافسة شرسة للأفلام المصرية.. دليلك للأفلام الأجنبية فى دور العرض