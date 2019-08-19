رسومات على الوجه وفستان أبيض قصير.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث ظهور لها

شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بـstories جديدة لها على انستجرام.



وظهرت رانيا أبو النصر فى الصور بإطلالة غير تقليدية، مرتدية فستان أبيض قصير فوق الركبة، وأتسم التصميم بأكمامه الطويلة وتصميمه غير التقليدى.



وانتعلت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصرى حذاء أصفر ذا كعب عالى، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات والمجوهرات الأنيقة التى منحتها إطلالة متكاملة.



واعتمدت رانيا على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا ارتكز على طلاء شفاه باللون الفوشيا وظهرت بموضة الرسومات على الوجه التى منحتها أيضا إطلالة غير تقليدية.

