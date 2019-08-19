إزالة 182 حالة تعد واسترداد 95 ألف متر من أراضى الدولة بالبحيرة  

واصلت الوحدات المحلية بدائرة مراكز ومدن محافظة البحيرة حملاتها فى إطار فعاليات الموجة 13 للتصدي لجميع صور وأشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.



وتمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات خلال حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة (جهاز حمايه الأراضي - الإدارات الزراعية - الري والصرف - الآثار - الشرطة) من إزالة 182 حالة تعد بمساحة إجمالية 95 ألف م² عبارة عن:



إزالة 26 حالة تعد على أملاك ري الدلنجات على مساحة 652 م، و4 حالات تعد على صرف الدلنجات على مساحة 131 م²، 26 حالة تعد على أملاك صرف على مساحة 1970 م² بالإضافة إلى إزالة 13 حالة إزالة تعد على ري كوم حمادة على مساحة 173 م².



كما تمكنت الحملة من إزالة 13 حالة تعد أملاك دولة آثار على مساحة 66 ألف و172 م²، و24 حالة تعدى على أملاك الأوقاف على مساحة 1819 م²، و76 حالات تعد على أراضي أملاك دولة منها على مساحة 884 م² تابعة للأوقاف، و64 حالة تعد إصلاح زراعي على مساحة 18604 م و8 حالات تعد صرف علي بن أبى طالب على مساحة 4800 م².



ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة على تكثيف واستمرار تلك الحملات وتضافر جميع الجهود للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد أملاك الدولة والحفاظ على مقدراتها واستعادة هيبتها والحفاظ على حق الشعب والأجيال القادمة من تلك الأراضي مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين.

