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محافظات

وضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية بصعيد مصر

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:04 م
وضع حجر أساس لأول
وضع حجر أساس لأول منطقة لوجستية بصعيد مصر
يوسف رجب
وضع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، حجر الأساس لأول منطقة لوجستية بقرية الترامسة في محافظة قنا.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المنطقة تعد أول منطقة لوجستية بجنوب الصعيد، وتقع على مساحة ٦٥ ألف متر مربع، مضيفا بأن المنطقة سوف توفر عددا كبيرا من فرص العمل لأبناء قنا، بجانب ما تقدمه من خدمة اقتصادية هامة للمنطقة.

وأوضح محافظ قنا، بأن المنطقة تقع في منطقة متوسطة بين محافظتي الأقصر والبحر الأحمر، وهو ما يساهم في تقليل فترة نقل البضائع.

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