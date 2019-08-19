حياة كريمة برعاية الرئيس.. تحيا مصر يبدأ أعمال تنمية في 3 قرى بسوهاج.. ويجهز أكثر من 6 آلاف وحدة سكينة بالأسمرات والمحروسة .. و80 مليون جنيه مساهمة لصندوق ذوي الإعاقة

صندوق تحيا مصر:

تشغيل وحدة المناظير بمركز تحيا مصر لعلاج أمراض الكبد مجانا في الأقصر..قريبا

150 مليون جنيه للمشاركة في فرش وتأثيث أكثر من 6 آلاف وحدة سكينة بالأسمرات والمحروسة

رفع كفاءة المنازل وتوفير وصلات المياه والصرف بقرى مركز نصر النوبة

80 مليون جنيه للمشاركة في تأسيس صندوق عطاء لرعاية ذوي الإعاقة

تجهيز العرائس اليتيمات وتوزيع الملابس الجديدة على الطلاب الأولى بالرعاية









أعلن تامر عبد الفتاح المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر والقائم بأعمال المدير التنفيذي، أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفا لجهود الصندوق للمشاركة في تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة توحيد الجهود بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والصندوق في مجال رعاية الفئات الأكثر احتياجا.





وأضاف أن الصندوق منذ إطلاق مبادرة حياة كريمة عمل على التنسيق مع مختلف منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن الاجتماعي، تحت شعار "نتشارك"، وذلك لسرعة تنفيذ التدخلات المطلوبة في القرى الأكثر احتياجا طبقا لأولويات مبادرة حياة كريمة، ذلك إلى جانب تكثيف عمل الحملات التي يقوم بها الصندوق لرعاية الأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.





سكن كريم





وأوضح عبد الفتاح أن توفير سكن كريم للأسر في القرى الأكثر احتياجا يأتي على قمة أولويات "حياة كريمة"، وفي هذا الإطار وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي .. وقع صندوق تحيا مصر برتوكولي تعاون مع مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان وصندوق اخبار اليوم لمواجهة الكوارث للتنمية والتطوير في 103 قرى في 12 محافظة بقيمة 150 مليون جنيه من الصندوق.

وبموجب بروتوكول التعاون بين صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير وصندوق اخبار اليوم سيتم تنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة لعدد 3 قرى من القرى الأكثر احتياجا في محافظة سوهاج بمركز طهطا، وهى قرى: (الشيخ زين الدين – السوالم – عرب بخواج) بهدف إحداث تنمية متكاملة بالقرية المستهدفة وذلك من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والتدخلات التنموية في مجالات (الصحة – التعليم – التكافل الاجتماعي)، والتي تنعكس على تحسين نوعية الحياة لأهالي القرى، ومنها : دعم قطاع الصحة بالقرى المستهدفة، تحسين المستوى المعيشي لأهالي القرى، دعم مؤسسات قطاع التعليم بالقرى المستهدفة، قطاع الخدمات البيطرية، قطاع الخدمات الشبابية، وتحسين جودة مياه الشرب بالقرى المستهدفة.

كما سيتم رفع كفاءة وتأهيل 2885 منزلا من خلال بروتوكول التعاون مع جمعية الأورمان في 100 قرية بـ 12 محافظة هي( الفيوم – بني سويف – المنيا – اسيوط -سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان – البحيرة – الشرقية – الدقهلية – الغربية)

.

وتستهدف الإستراتيجية المطبقة في إعمار المنازل دعم البيئة العمرانية وتحمل تكاليف إعادة تأهيل المنازل المستهدفة إنشائيًا ومعماريًا وذلك لتحسين مناحي الحياة وتوفير جهد وتمويل الفرد لتأهيل منزله ليقوم الفرد بإستغلال دخله في التعليم والصحة وينتج عن ذلك تنمية أفراد الأسرة من حيث البيئة الإقتصادية والإجتماعية.

وتشمل أعمال إعادة التأهيل: تسقيف المنزل، ترميم الواجهات، تبليط الأرضيات، وغيرها من الأعمال التي يحتاجها المنزل لإعادة التأهيل، ليضع المشروع نهاية معاناة تلك الأسر.





ويعتبر هذا البرتوكول هو التعاون الثالث بين صندوق تحيا مصر وجمعية الاورمان حيث تضمن برتوكول التعاون الأول والموقع عام 2015 رفع كفاءة وإعمار 4264 منزل في 126 قرية

كما تضمن بروتوكول الثاني الموقع في عام 2016 رفع كفاءة وإعمار 3030 منزل في 106 قرية

وامتدت جهود صندوق تحيا مصر في مواجهة العشوائيات لتشمل تطوير البنية التحتية والمرافق التعليمية والخدمية لعشرة قرى إضافية في محافظات أسيوط – سوهاج – قنا بتمويل 213 مليون جنيه تخدم 75 ألف مواطن، حيث تضمن المشروع أعمال بناء وتأهيل المدارس ومراكز الشباب ومكاتب البريد مع رفع كفاءة شبكة المياه وإنشاء شبكة للصرف الصحي.





فرش وتأثيث الوحدات السكنية





كما أكد المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر أن جهود الدولة لا تتوقف عند بناء سكن آمن وكريم لسكان العشوائيات والمناطق المهددة للحياة، بل تمتد لتسليم هذه الوحدات كاملة التجهيز بالأثاث والفرش، وهو ما أكد على أهميته سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة وآخرها كان في ختام المؤتمر السابع للشباب.





من هنا يشارك حاليا صندوق تحيا مصر في تأثيث وفرش أكثر من 6000 وحدة سكنية بمدينة تحيا مصر بالأسمرات وحي المحروسة، بقيمة 150 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.





هذا فضلا عن مشاركته في إنشاء مدينة تحيا مصر بحي الأسمرات بمساهمة قدرها مليار جنيه، والمشاركة في بناء مدن بشائر الخير 2-3-5 بالأسكندرية بمساهمة قدرها 709 مليون جنيه حتى الآن.









التنمية في أسوان





إلى أقصى الجنوب المصري في محافظة أسوان حيث كلف صندوق تحيا مصر بمعاونة الدولة لتنفيذ 14 مشروعا في مجالات الاسكان، الرعاية الصحية، الصرف الصحي، ومياة الشرب لتلبي الاحتياجات الحيوية لنحو 400 ألف نسمة في مركز نصر النوبة وباقي مراكز المحافظة وذلك بمساهمة من الصندوق قدرها 320 مليون جنيه بجانب ٢٨٨ مليون جنيه من وزارة التخطيط .

ومن بين هذه المشروعات : مشروع إستكمال قريتي الظهير لاستكمال بناء عدد 200 منزل ريفي بقريتي وادي العرب الجديدة وإبريم الجديدة بظهير مركز نصر النوبة تخدم 1200 مواطن ، ومشروع المرافق الداخلية لإسكان الأولى بالرعاية بالطويسة ويتضمن تصميم وتنفيذ شبكات الموقع العام والمرافق الداخلية لموقع لإسكان الأولى بالرعاية بالطويسة وتشمل شبكات المياه، الصرف، الطرق والكهرباء لتخدم 2160 مواطن، فضلا عن مشروع شبكات الصرف الصحي لـ 3 قرى بنصر النوبة ويشمل تصميم وتنفيذ شبكات الانحدار ومحطات رفع وخطوط طرد الصرف الصحي لثلاث قرى بمركز نصر النوبة ليخدم 70000 مواطن





الرعاية صحية





وعلى مستوى الرعاية الصحية تولي مبادرة حياة كريمة اهتماما بالغا لرعاية صحة المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا، سواء بإجراء الكشف الطبي والعمليات جراحية وتوفير العلاج وغيرها من التدخلات الصحية المطلوبة.

وفي هذا الإطار ينفذ صندوق تحيا مصر أكبر مبادرة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين المواطنين والأطفال والتي أطلقها السيد الرئيس تزامنا مع مبادرة حياة كريمة.

وتعمل مبادرة نور حياة على مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار من خلال التشخيص والعلاج المبكر، وضمان حصول المريض على خدمة طبية متكاملة، وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة ، بما يضمن رفع كفاءة خدمة طب العيون للفئات الأولى بالرعاية

ورصد الصندوق مبلغ مليار جنيه تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، ووضع خطة لإجراء المسح الطبي على 2 مليون مواطن داخل القرى الأكثر احتياجا، وتوفير نصف مليون نضارة طبية للحالات المكتشف إصابتها خلال الكشف الطبي، وصرف العلاج الموضى به من الأطباء داخل القوافل الطبية مجانا، وكذلك إجراؤ 200 ألف عملية للمياه البيضاء وغيرها من التدخلات الجراحية بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية بالإضافة الى مستشفيات الشرطة .

وحماية لأطفالنا.. يتم إجراء المسح الطبي على 10.5 مليون تلميذ بالمرحلة الإبتدائية بالمدارس الحكومية ، ومن المتوقع أن يسفر المسح عن ظهور مليون حالة تحتاج إلى عمل نظارات طبية، سيوفرها الصندوق بالكامل مجانا بمشاركة بنك مصر الذي وفر مبلغ 80 مليون جنيه في هذا الإطار الصندوق لتفادي مضاعفات مسببات ضعف الإبصار لديهم، فضلا عن إجراء العمليات الجراحية اللازمة للتلاميذ الذين تتطلب حالاتهم هذا التدخل.









كما سيوفر الصندوق الخدمة الطبية لمرضى الكبد من خلال مركز تحيا مصر بالأقصر والذي يقدم الخدمة الطبية للكشف وعلاج مرضى الكبد مجانا لأهالي محافظات جنوب الصعيد.

وقد تم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية في هذا المجال، تكفل تشغيله بأكبر طاقة استيعابية للمواطنين المترددين عليه يوميا حيث قام المركز.

ومن المزمع خلال الفترة القادمة بدء تشغيل وحدة المناظير بالمركز ووحدة الكشف وعلاج فيروس b وذلك في إطار تدعيم مشاركة المركز في تقديم خدمات مبادرة حياة كريمة لمواطني الأقصر وجنوب الصعيد.









وفي ذات السياق .. تشير الدراسات إلى أنه هناك ما يقرب من 100 ألف طفل مبتسر سنويًا، وتصل نسبة الوفيات منهم لنحو 2 % تقريبًا بسبب نقص الحضانات، خاصة في نطاق محافظات الصعيد..لذا وفر صندوق تحيا مصر 540 حضانة متكاملة بملحقاتها للأطفال المبتسرين لتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجا، وسيتم توزيعها على المستشفيات والمراكز التي تعاني نقصا في هذه التجهيزات وذلك بمشاركة من بنك التجاري الدولي قدرها 200 مليون جنيه .





كما ينفذ الصندوق مشروع مركز حضانات الوحدة الصحية بقرية النزل بمحافظة أسوان ويتضمن توفير التجهيزات الطبية لقسم حضانات بالوحدة الصحية في قرية النزل مزودة بجهاز تنفس صناعي شاملة جميع المستلزمات ، بالإضافة إلى مشروع مركز صندوق تحيا مصر للغسيل الكلوي بـمستشفى "حميات أسوان" ويتضمن إنشاء وتجهيز مركز غسيل كلوي بسعة 40 سريرا ومزود بغرف عزل يخدم 35000 مواطن









المشروعات متناهية الصغر

يعكف حاليا صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن على تكثيف عمل برنامج مستورة لتمكين المرأة المعيلة في مختلف محافظات مصر، والتركيز على القرى التي تحترف بها السيدات الصناعات اليدوية والحرف.

ونجح البرنامج في توفير مشروعات متناهية الصغر لأكثر من 18 ألف سيدة معيلة بمختلف محافظات الجمهورية بتمويل بلغ 295 مليون جنيه حتى الآن.





ويوفر برنامج "مستورة" تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة الفقيرة القادرة على العمل، لإنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.

"برنامج مستورة" يوفر فرصًا لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة وخلق فرص عمل لها لتتمكن من مواجهة الأعباء اليومية واستغلال إمكانياتها المتاحة لضمان حياة كريمة لها ولأسرتها.





دكان الفرحة

ويكثف صندوق تحيا مصر خلال الفترة القادمة جهوده لتوفير الملابس الجديدة للفئات الأكثر احتياجا بمختلف محافظات مصر ضمن حملة دكان الفرحة التي أطلقها الصندوق إبريل الماضي، حيث تم توفير 250 ألف قطعة ملابس جديدة من مساهمات عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة، لتوزيعها على الطلاب الأولى بالرعاية بمختلف الجامعات والأسر الأكثر احتياجا مجانا.

ونجحت الحملة في توزيع 67 ألف قطعة ملابس لعى نحو 27 ألف مستفيد منذ إطلاقها، كما ستشهد الفترة القادمة تنظيم عدد من الفعاليات لتجهيز العرائس اليتيمات .





ومن المنتظر أن تقوم مبادرة حياة كريمة بتوفير الأجهزة التعويضية من سماعات ونظارات وكراسي متحركة وغيرها، ومن هنا كانت مشاركة صندوق تحيا مصر في تأسيس أول صندوق استثماري خيري لرعاية ذوي الإعاقة