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محافظات

الموجة 13..محافظ المنيا: إزالة تعديات علي 83544 فدانا و 374896 مترا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:14 م
محافظ المنيا : الوحدات
محافظ المنيا : الوحدات المحلية واجهزة الامن تزيل 5653 حالة
أيمن رياض
قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بمراكـز ومـدن المحافظـة بالتعـاون مـع الأجهزة الأمنية نجحت في إزالة 5653 حالة تعدى منها 2757 إزالة تعدي بالبناء بإجمالي مساحة 374896 مترا مربعا، و 1518 حالة إزالات زراعية على مساحة 83544.41 فدان وذلك خلال الفترة 24 يوليو وحتي 17 أغسطس 2019 .

ضمن الموجة الثالثة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأضاف ان حملات الإزالة تمت تحت الإشراف الميداني لمحمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة ، حيث وجه المحافظ باستمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.

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