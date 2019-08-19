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إزالة التعديات على حرم طاحونة المندرة الأثرية بالإسكندرية.. صور

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:14 م
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على حرم طاحونة المندرة الأثرية بالإسكندرية
أحمد عبد العزيز
قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أنه قد تم اليوم وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية حملة، استهدفت إزالة التعديات الواقعة بالقرب من منطقة طاحونة هواء المندرة الأثرية.

وأشار "متولي"، إلى أن تلك التعديات تمثلت في إقامة لافتة أعلى الطابق الأول في المبنى المجاور للطاحونة المنتزة، مخالفا قانون حماية الآثار.

وأشار أنه سبق إزالة عدة تعديات من نفس العقار متمثلة في بناء ارتفاعات مخالفة للضوابط والمعايير التي وضعتها اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، لضمان سلامة منطقة الطاحونة.

وأضاف "متولي"، أنه من بين هذه الضوابط ألا يتجاوز ارتفاع البناء عن 9 أمتار حتى لا تؤثر على بانوراما المنطقة، وأن يكون البناء على الطراز العربي المبسط وألا يتم مد صرف صحي أو كهرباء أو مياه من ناحية الطاحونة مع مراعاة عدم فتح أية نوافذ على الجزء المطل على حرم طاحونة المندرة الأثرية.

وأكد "متولي"، أن وزارة الآثار ممثلة في منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي تعمل على قدمٍ وساق لإزالة أية تعديات على الأراضي والمباني الأثرية بشكل عام.

الجدير بالذكر أن تاريخ بناء تلك الطاحونة يرجع إلى عام 1807 حين أصدر محمد على باشا أوامره ببناء عدد من الطواحين تعمل بالرياح لتسهيل عملية طحن الغلال على الشعب المصري.
إزالة التعديات على حرم طاحونة المندرة الأثرية بالإسكندرية.. صور
إزالة التعديات على حرم طاحونة المندرة الأثرية بالإسكندرية.. صور
إزالة التعديات على حرم طاحونة المندرة الأثرية بالإسكندرية.. صور
إزالة التعديات على حرم طاحونة المندرة الأثرية بالإسكندرية.. صور

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