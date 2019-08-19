برلمانى يطالب بالحزم في التعامل مع ملف التلوث الصناعي لمياه نهر النيل والبحيرات

تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استمرار مشكلات تلوث مياه نهر النيل والبحيرات، وأحد الأسباب الرئيسية هي صرف المصانع المحمل بكم كبير من الملوثات.



وأكد النائب فى طلبه أنه بالرغم من التحذيرات المتكررة من الجهات المعنية إلا أننا لا نلحظ تقدما كبيرًا في هذا المجال، وما زالت تعاني البحيرات ومياه نهر النيل من التلوث الصناعي، حيث تقوم المصانع المشيدة بالقرب من نهر النيل بإلقاء الملايين من أطنان مخلفاتها الصلبة، أو الكيماوية في مياه نهر النيل، أو المنابع الصغيرة التي تصب في نهاية الأمر في مجرى نهر النيل، وكذلك المخلفات السائلة دون إخضاعها للمعالجة اللازمة.



وطالب النائب بمزيد من الحزم في التعامل مع هذه المصانع ومزيد من الإجراءات التي من شأنها رصد نوعية المياه ورصد مصادر التلوث والعمل على خفضها، حفاظا على صحة الإنسان الذي يتعرض للخطر نتيجة شربه مياه ملوثة، أو تناول أسماك غير صحية، بالإضافة إلى تعرض البيئة البحرية ككل لمخاطر جمة ينتج عنها تغيرات كبيرة.