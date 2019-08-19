ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فرج عامر يشيد بتقرير توقع نمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى 2027

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:14 م
نمو الاقتصاد المصرى
نمو الاقتصاد المصرى
أسامة علي
أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب بتقرير مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، الذى استعرضه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى والذى أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وفقا لما جاء في التقرير، وتشير التوقعات أيضا إلى أن يصل معدل النمو الاقتصادي في عدد من الدول، منها الصين وفيتنام، إلى 6% سنويا.

وأوضح التقرير أن تلك التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل في «التركيبة الاقتصادية Economic complexity» والتى تعكس مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة في صادرات كل دولة.

وأشار التقرير إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول، منها مصر والصين وفيتنام، باعتبارها أسرع الدول نموا، وفق تلك التوقعات ليس لأنها تتشارك نفس المستوى التعليمي، أو المنطقة الجغرافية أو الدين، أو أي مقياس لجودة المؤسسات، ولكن تمتلك كل واحدة من تلك الدول قدرا أكثر تطورا من المعرفة المتخصصة، أكثر مما هو متوقع، أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.

واحتلت مصر المرتبة الـ68 ضمن مؤشر «التركيبة الاقتصادية Economic complexity». وذكر التقرير أنه وبالمقارنة بعقد سابق، أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعا، ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر «التركيبة الاقتصادية Economic complexity». وأشار إلى أن الدافع وراء ذلك التحسن يتمثل في تنوع صادراتها، موضحا أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلا من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك الدولي: الاستثمارات الخاصة والعامة ستواصل ارتفاعها في مصر

تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي أقل من المتوقع في الربع الثاني لـ2019

فرج عامر: أزمة الأسواق الناشئة عالميا تؤكد صحة الإصلاحات الاقتصادية بمصر

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا دوليا يتوقع نمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% حتى 2027

مصر تحتل المرتبة 68.. كل ما تريد معرفته على مؤشر التركيبة الاقتصادية

ترشيحاتنا

اخبار الاهلى.. تعرف على وجهة مارتن لاسارتى المقبلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مد عقد الفنان محمد رمضان مع المنتج محمد جابر لعامين جديدين

اسعار الذهب اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 في مصر

الجزر المهروس علاج فعال لحب الشباب

بعد رفض العرب لها.. قرار جديد من ترامب بخصوص صفقة القرن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسومات على الوجه وفستان أبيض قصير.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث ظهور لها

أنيقة وجذابة.. شاهد أجمل فساتين ميساء مغربي فى عيد ميلادها

من الأجمل؟ مريم حسن بنفس إطلالة أمينة خليل.. صور