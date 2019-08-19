ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي وإعادة النظر باتفاقية السلام

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:06 م
صدى البلد
حسام رضوان
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن مجلس النواب الأردني أوصى الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد، وسحب سفير عمان في تل أبيب، إضافة إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد استدعت السفير الإسرائيلي لدى عمان، وذلك على خلفية انتهاكات الكيان الصهيوني بالمسجد الأقصى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سلمان القضاة إنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها إلى حكومته تتضمن المطالبة بوقف فوري للانتهاكات الإسرائيلية، وجميع محاولات تل أبيب لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف.

وأكد إدانة المملكة الأردنية خلال اللقاء الذي جمع السفير الإسرائيلي بأمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي، الشديدة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والسماح بصلاة اليهود فيه، كما تم التأكيد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط.

وأضاف أن المملكة أكدت إدانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد ومنع دخول المصلين إليه أو وضع أية قيود على الدخول تحت أية ذريعة أو حجة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأردن تحذر إسرائيل من المساس بوضع القدس

الخارجية الأردنية تستدعى السفير الإسرائيلي في عمان

ترشيحاتنا

التموين: استبعاد غير المستحقين أول سبتمبر وصرف 60% من مقررات أغسطس

أول تعليق من والدة حارس مرمى منتخب كرة اليد للناشئين بعد فوزه بكأس العالم.. فيديو

أخبار الفن.. شائعات ارتباط أمينة خليل بهذا المطرب.. ياسمين رئيس تكشف حقيقة شرب المخدرات

5 أطعمة احذر تسخينها في الميكروويف

اسعار الذهب اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 في مصر

إزاى تكشف نصب تجار السيارات المستعملة والجديدة.. خطوات مهمة لازم تعرفها قبل شراء سيارة |خدمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسومات على الوجه وفستان أبيض قصير.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث ظهور لها

أنيقة وجذابة.. شاهد أجمل فساتين ميساء مغربي فى عيد ميلادها

من الأجمل؟ مريم حسن بنفس إطلالة أمينة خليل.. صور