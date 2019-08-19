البرلمان الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي وإعادة النظر باتفاقية السلام

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن مجلس النواب الأردني أوصى الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد، وسحب سفير عمان في تل أبيب، إضافة إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام.





وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد استدعت السفير الإسرائيلي لدى عمان، وذلك على خلفية انتهاكات الكيان الصهيوني بالمسجد الأقصى.





وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سلمان القضاة إنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها إلى حكومته تتضمن المطالبة بوقف فوري للانتهاكات الإسرائيلية، وجميع محاولات تل أبيب لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف.





وأكد إدانة المملكة الأردنية خلال اللقاء الذي جمع السفير الإسرائيلي بأمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي، الشديدة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والسماح بصلاة اليهود فيه، كما تم التأكيد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط.



