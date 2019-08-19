في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن رزان مغربي

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة رزان مغربي، إعلامية ومغنية وممثلة لبنانية.



ولدت رزان مغربي في بيروت لعائلة مسلمة والدها الداعية عبد الوهاب مغربي رجل متدين متبحر في العلوم الإسلامية، لديها أخ وحيد يصغرها سنا اسمه طارق.



رزان مغربي عاشت طفولتها في لندن ومن ثم انتقلت عائلتها إلى لبنان. وتجيد رزان مغربي أربع لغات هي: العربية، الإنجليزية الفرنسية، الإيطالية.



