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نجاح 4 عمليات جراحية لاستئصال أورام سرطانية بمستشفى النجيلة بمطروح

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:00 م
نجاح 4 عمليات جراحية
نجاح 4 عمليات جراحية لاستئصال أورام سرطانية بمستشفى النجيلة
ايمن محمود
نجح أطباء مستشفى النجيلة في إجراء 4 عمليات جراحية لاستئصال أورام سرطانية لمرضى، وذلك بعد استخدام تقنية الأشعة التداخلية لأول مرة بمطروح لتحديد موقع الورم.

صرح بذلك الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح وأضاف أن مستشفى النجيلة المركزى نجح في إجراء 4 عمليات جراحية لأول مرة باستخدام الأشعة التداخلية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم إجراء عملية استئصال لورم سرطاني بالثدي الأيسر، وذلك بعد تحديد مكان الورم بالكامل عن طريق الأشعة التداخلية داخل العمليات وتم استئصال الورم والحفاظ على الثدي كاملا، كما تم استئصال ورم صغير بثدي كبير وغير محسوس، حيث تم تحديد الورم داخل العمليات.

كما نجحت عملية استئصال لورم سرطاني بالمبيض الأيسر، وذلك بعد علاج كيماوي لتحجيم الورم، حيث تم عمل استكشاف للبطن ووجد أن الورم ملتصق بمنديل البطن والقولون والمثانة وبناء عليه تم استئصال كلي للرحم وعنق الرحم والمبيضين ومنديل البطن والجدار الخلفي للمثانة مع الحفاظ على القولون وأخذ عينات من البطن.

أما العملية الرابعة فكانت لاستئصال غدة درقية نشطة مرتجعة، حيث تم استئصال ما تبقى من الغدة كاملة مع الحفاظ على الغدة الجار درقي والشرايين والأعصاب المغذية للأحبال الصوتية والحنجرة.

بينما أكد الدكتور محمد علي مدير مستشفى النجيلة المركزى تحسن جميع حالات المرضى، والذين تم حجزهم وإجراء العمليات والعلاج مجانا دون أى مقابل وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أورام الثدي والمستمرة بالمستشفى مع الكشف بالمجان تماما من قبل أطباء سيدات.

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