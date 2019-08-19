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برلمان

برلمانى: يجب تشجيع الشباب على تبني العمل الحر وعدم انتظار الحكومي

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:59 م
صدى البلد
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مرحلة البناء التي تمر بها مصر تستدعي تغيير ثقافة المواطنين وبشكل خاص الشباب، والتشجيع على تبني العمل الحر الخاص، بدلا من انتظار العمل الحكومي، مع بيان مزايا وفوائد العمل الخاص سواء للفرد أو الدولة ككل.

وأضاف أن المزيد من التوجه من قبل الشباب للعمل الحر يخدم الاقتصاد من جهة تحول القوى العاملة الوطنية من باحث عن العمل إلى منتج لفرص العمل، إضافة إلى أنه يعزز فرص الإضافة إلى الناتج المحلي باعتبار أنه يضيف نشاطا جديدا للسوق المصري.

وأشاد النائب بحرص الدولة على تقديم المزيد من التسهيلات للبدء بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن تغيير الاتجاه نحو العمل الحر يتطلب العمل على عدة محاور، يعد تطوير التعليم الفني أبرزها فهو بداية لتعلم نشاط صناعي وفني يمكن الفرد فيما بعد من إنشاء مشروع يمارس فيه حرفته ويكون قابل للتطوير، مضيفا أن القوى الناعمة والإعلام يعول عليها الكثير في الترويج لهذه الثقافة.

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