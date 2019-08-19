بعد استلام أضخم مستشفى بتنفيذ مصري.. الرئيس الغاني: مصر تشهد نهضة استثمارية في عهد السيسي

احتفلت غانا أمس باستلام أضخم مستشفى نفذته شركة مصرية ضمن سلسلة من المستشفيات والمنشآت الطبية التي تم عقدها مع الحكومة الغانية لتنفيذها ويتم تسليمها تباعا.



وحضر مراسم التسليم رئيس جمهورية غانا نانا أكوفو أدو الذي أجرى جولة في المستشفى، مبديا إعجابه بالإنجاز المصري في التنفيذ وذلك وسط اهتمام إعلامي مكثف من مختلف وكالات الأنباء والمراسلين الاجانب.



وأكد رئيس غانا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وغانا منذ عهد الزعيمين عبد الناصر ونكروما والتي تشهد حاليا تعاون مكثف في مختلف المجالات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تشهد مصر حاليا طفرة اقتصادية كبرى جعلت العديد من الشركات المصرية تستجيب لدعوة الرئيس السيسي بالاستثمار في أفريقيا.



وقال الدكتور سعيد دراز رئيس شركة «ايرو جيت دي إنفست» وهي شركة استثمار رأس مالية مصرية، إن مجموعة ايرو جيت نفذت مشروعاتها وأوكلت مجموعة كبيرة من المقاولين بما فيهم شركة فيليبس العالمية وستاك البريطانية وشاينا ريلويز وشاينز جيو وهى من أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم وقد نجحت مجموعة ايرو جيت المصرية في الالتزام بتنفيذ أول مستشفى بطاقة استيعابية ١٦٠ سرير في مدينة واو وهو الذي تم تسليمه أمس لحكومة غانا.



وأوضح الدكتور دراز أن التصميم والادارة والاشراف والتمويل كله قد نفذته الشركة المصرية بالاستعانة بخبرات مصرية مائة في المائة بمشاركة 56 مهندسا مصريا وكذلك إدارات التعاقدات وادارة المشروعات مصرية أما التمويل فهو من مشمولات وصميم وإدارة مجموعة ايرو جيت والتي كانت قد تعاقدت من خلال إحدى شركاتها وهي ايروجيت دي انفيست على إقراض غانا قرضا طويل الأجل لمدة 18 سنة بفائدة 1.6 بالمائة وذلك فى صورة تصميم وتنفيذ وتجهيز وصيانة ثمانية مستشفيات عامة ومركزية لوزارة الصحة في غانا وكذلك مستشفى عسكري لوزارة الدفاع الغانية بنظام تمويل وتسليم مفتاح.



وأوضح أن القيمة الإجمالية للمشروع وتمويله تبلغ 798 مليون دولار أمريكي حيث قامت شركة ايرو جيت انفست وشركة بافيس المساهمة وهما احدي شركات المجموعة بعمل نموذج هندسة تمويلية خصيصا لتمويل المشروع بضمانة سيادية من دولة غانا.



وتضم سلسلة المستشفيات، مستشفى إقليمي يضم 160 سريرا في مدينة «وا»، الذي تم تسليمه بالفعل أمس ومستشفى مركزي طاقة 100 سرير في مدينة اكرا، إلى جانب مستشفى مركزي طاقة 60 سريرا في «نسوكوا» وآخر يضم 60 سريرا في «تيبا» بمنطقة «أشانتي».



وأضاف دراز أن هناك مستشفيات أخرى منها ثلاثة في منطقة «تويفو براسو» و«كونونغو» و«سالاجا» ومستشفى إقليمي يضم 250 سريرا في كوماسي، ومستشفى عسكري 500 سرير في كوماسي، ومن المتوقع أن تضيف المستشفيات 1310 أَسِرَّةٍ، بالإضافة إلى مرافق أخرى للبنية التحتية الصحية في غانا.



وأشار إلى أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة طفرة في النهوض بالصحة وجذب الاستثمارات في القطاع الطبي بفضل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والقطاع الخاص لوضع الصحة في أولويات الاهتمامات مما شجع شركات مصرية وأجنبية على الدخول باستثماراتها بقوة في القطاع الصحي بمصر، كما شجع الشركات المصرية على نقل خبراتها للدول الأفريقية حيث تحرص القيادة السياسية على تدعيم العلاقات مع دول القارة وعلى رأسها غانا التي تربطها بمصر علاقات تاريخية لها خصوصيتها وتشهد في الوقت الحالي تعاونا مشتركا في شتى المجالات.



وأكد دراز أن المنشآت الطبية التي تنفذها الشركة في غانا تعتمد على أحدث النظم العالمية في تصميم وبناء وتجهيز المستشفيات وتوفر كافة الخدمات الطبية لكل التخصصات مثل طب الأطفال وصحة الأم والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان وكافة الجراحات والحروق والعلاج الطبيعي ووحدات العناية المركزة وغيرها، بحيث لم تترك أي تخصص أو مجال دون أن توفر له التجهيزات والإمكانيات اللازمة له مما يعكس ريادة الشركات المصرية في قطاع الصحة ويؤكد التعاون الوثيق بين مصر ودول أفريقيا.