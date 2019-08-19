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برلمان

بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية.. برلماني يحذر من تدهور بيئة البحث العلمي

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:02 م
حقوق الملكية الفكرية
حقوق الملكية الفكرية
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار عمليات انتهاك حقوق الملكية الفكرية، في شتى المجالات وبشكل خاص فيما يتعلق بالأعمال الأدبية والرسائل العلمية والاختراعات.

وأكد النائب فايز بركات،أنه في ظل بيئة لا تحمى حقوقها الفكرية، يكون البحث العلمى فى خطر، وهو ما يترتب عليه بالضرورة تدهور المستوى الاقتصادى والعسكرى ومسيرة تنمية المجتمع.

وطالب فايز بركات، النائب بتبني الجدية في تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية وتشديد الضوابط لمنع هذه السرقات، والتي تبدأ بالاقتباس دون انساب المعلومات والجهد لصاحبه، وصولا إلى السرقة الكاملة للمحتوى.

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