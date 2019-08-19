القوى العاملة تنظم ندوة لريادة الأعمال لـ 100 طالب وطالبة بجامعة الزقازيق

استأنفت وزارة القوي العاملة، الدورات التدريبية لريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وتأهيل الشباب لسوق العمل، وذلك بالمدينة الجامعية بجامعة الزقازيق بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة لنشر هذه الثقافة بين طلاب الجامعات، تحت رعاية وزارة القوى العاملة.



وبدأت الندوة بمحاضرة عن ريادة الأعمال، حاضر فيها سهام عبد السلام منسقة مبادرة ريادة الأعمال لشباب الجامعات، وندي عفيفي باحث بالمكتب الفنى للوزير، تناولت كيف يكون شباب الجامعة رائد عمل ناجح، وماهي صفاته ،ومقومات ريادة الأعمال، فضلا عن تعريف الشباب بدور وزارة القوي العاملة لتأهيل الشباب لسوق العمل، وأهمية تدريب الشباب وتثقيفهم لاختراق سوق العمل، وأكدا أن التدريب المهني هو السند الرئيسي والداعم لعملية التشغيل، وأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا إذا انضم إليها التدريب المهني، وهذا ما تسعي الوزارة الي تحقيقه من خلال تطوير مراكز التدريب، واستحداث المهن الجديدة التي يطلبها سوق العمل.



واتسمت الندوة ببساطة توصيل الفكرة إلى الطلبة،لتشجيعهم على خوض مجال العمل الحر وريادة الأعمال بمشروعات تفيد المجتمع وتحتاجها الدولة في هذه المرحلة، وتعتبر من المشروعات الواعدة والتي ينبغي إعداد وتدريب الشباب عليها .



واختتمت الدورة بكلمة عن دور وزارة القوى العاملة في خلق فرص عمل غير تقليدية، وذلك بنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، فضلا عن قيام الوزارة بمساندة الطلبة في إعداد دراسات الجدوى اللازمة لتقديمها إلى الجهات المانحة للقروض للبدء في هذه المشروعات وذلك من خلال عدة برامج اطلقتها الوزارة.

