هيبكا تبحث عن شاب اصطاد سلحفاة بحرية في البحر الأحمر.. صور

تكثف جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر "هيبكا" جهودها للبحث عن شخص قام بالتقاط صورة مع سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض تم بعد صيدها، وذلك للتحقيق فى الواقعة وكيفية وصول تلك السلحفاة آلية وصيدها حيث إنها ممنوع ومحرم صيدها والتى تكفل مصر حمايتها بيئيا من التهديدات والصيد الجائر لأنها مهددة بالانقراض.



وقالت جمعية المحافظة على البيئة هيبكا فى بيان لها: إننا تلقينا اليوم العديد من الرسائل بشأن هذا الشخص الممسك بالسلحفاة البحرية وهي مدرجة في الملحق الثاني من اتفاقية التجارة الدولية للكائنات المهددة بخطر الانقراض وتتصدر قائمة الكائنات المحمية بموجب القانون المصري والعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.



وأشار البيان إلى أن جمعية المحافظة علي البيئة بالبحر الأحمر " هيبكا " والجهات المعنية يبحثون عن هذا الشاب حتي يتم التحقيق في هذه الواقعة ومقاضاته والمشتركين معه.

