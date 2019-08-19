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رياضة

نجاح 30 حكما و30 مساعدا في اختبارات اللياقة بالجيزة والفيوم وبني سويف

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:05 م
نجاح 30 حكما و30
نجاح 30 حكما و30 مساعدا في اختبارات اللياقة
يسري غازي - عمرو الحلواني
أجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مساء أمس اختبارات اللياقة البدنية لحكام الجيزة والفيوم وبني سويف بمشاركة 68 حكمًا من بينهم 34 مساعدًا، وأسفرت عن نجاح 30 حكم ساحة ورسوب أربعة، فيما نجح 30 حكمًا مساعدًا ورسب أربعة آخرون.

وأقيمت الاختبارات بملعب جهاز الرياضة العسكري، بحضور سمير عثمان، رئيس اللجنة، ووجيه أحمد، نائب رئيس اللجنة، وعزب حجاج، مدير اللجنة، وسامي فاروق، مسئول اللياقة البدنية.

وفي هذا السياق، تجري اليوم اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدقهلية ودمياط بمشاركة 30 حكم ساحة و40 مساعدا بستاد المنصورة.

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