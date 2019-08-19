بعد مفاوضات الهلال السعودي.. أبرز المعلومات عن أمير كردي لاعب بانيونيوس اليوناني

أفادت تقارير الصحف اليونانية بدخول فريق الهلال السعودي في مفاوضات قوية مع نادي بانيونيوس للحصول على خدمات اللاعب أمير كردي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ونستعرض أبرز المعلومات عن أمير كردي :-



- كان أمير كردي محترفا في صفوف فريق الأهلي السعودي قادما من نادي بانيونيوس في أغسطس 2014.



-لعب مع الاهلي السعودي 4 مواسم شارك خلالها في 46 مباراة سجل هدفا وحيدا وصنع 8 أهداف.



-عاد كردي مرة أخرى إلى فريق بانيونيوس الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.



- وخاض كردي 23 مباراة في موسم 2018-2019 في مسابقة الدوري والكأس.