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فن

لن تكون الموسيقى هى نفسها بعدك.. رسالة فرح يوسف لـ إليسا بعد اعتزالها

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:34 م
اليسا
اليسا
القسم الميدانى
وجهت الفنانة فرح يوسف، نجمة أرب أيدول 2013 رسالة لـ إليسا بعد إعلان اعتزالها من خلال تغريدة لها على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وقالت فرح يوسف: "كل ما يمكنني قوله هو أن الله يباركك.. واختيار الأفضل لك".

وأضافت فرح قائلة: "لن تكون الموسيقى العربية هي نفسها بعدك، أنا أحبك كثيرا كما كنت دائما".

وكشفت إليسا عن سبب اعتزالها في تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع "تويتر" قائلة: "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".

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