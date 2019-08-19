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التخلص الآمن من المخلفات الخطرة لتوعية المواطنين.. ندوة بإعلام زفتى.. صور

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:36 م
التخلص الآمن من المخلفات
التخلص الآمن من المخلفات الخطرة لتوعية المواطنين
أحمد على
نظم مركز النيل للإعلام بزفتى بمحافظة الغربية، ندوة تثقيفية وتوعوية، اليوم، الاثنين، حول "التخلص الآمن من المخلفات الخطرة"، أدارها طلعت عطية، وهبة يمانى، وعبدالله الحصرى من المركز، تحت إشراف محمد عبده مدير المركز، وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا، واستهدفت نشر الوعى البيئى والصحى بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الخطرة.

وتناولت الدكتورة زينب محمد الهادى مساعد مدير الإدارة الصحية بزفتى، مفهوم المخلفات وأنواعها ومصادرها، وأن من أنواع المخلفات الخطرة (مخلفات عادية شبه منزلية مثل الورق والصناديق ومواد التغليف والزجاجات – مخلفات المستشفيات، ومراكز الرعاية مثل منتجات الدم ومشتقاته، والأسطرة والمواد الكيميائية فى المزارع، ومخلفات جراحية مثل المشارط السرنجات والأورام – الأدوات الحادة – مخلفات دوائية – مخلفات كيميائية).

وتحدثت عن الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتراكم المخلفات، والآثار المترتبة لتراكم المخلفات على الهواء والمياه والتربة.

وشدد كيفية التخلص الآمن من المخلفات، وذلك عن طريق وضعها فى الصناديق المخصصة لكل نوع من أنواع المخلفات وأضافت أنه يتم التخلص أيضا عن طريق تقليل الاستخدام وإعادة التدوير، وشجعت فكرة فصل المخلفات من المنبع وذلك عن طريق تخصيص كيس للمخلفات العضوية وكيس للمخلفات الصلبة.

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