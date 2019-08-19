فيديوجراف| بسبب إعلان تجاري.. كريستيانو يثير سخرية الـ سوشيال ميديا

أثار نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، سخرية واسعة بين رواد السوشيال ميديا بعد ظهوره في إعلان تجاري "مثير" لصالح إحدى منصات البيع الإلكتروني في جنوب شرق آسيا.



ظهر رونالدو في الإعلان وهو يمسك بجهاز في اليد، في إشارة إلى الشراء من منصة البيع الإلكتروني المعروفة باسم "Shopee" ويؤدي بعض الحركات الراقصة.



الفيديو أثار سخرية متابعي الجم البرتغالي على الفيسبوك وتويتر مستنكرين حاجته المالية لقبول هذا الإعلان.