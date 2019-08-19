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مركز المعلومات الدوائية يحذر من تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:15 م
أدوية المكملات الغذائية
أدوية المكملات الغذائية
عبدالصمد ماهر
كشف مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة والسكان عن آليات التعامل مع المكملات الغذائية وتناولها، لافتا إلى أن المكملات الغذائية تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة للوظائف الحيوية التى يقوم بها الجسم.

ونوه مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة والسكان إلى أن نقص الفيتامينات والمعادن يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحية ولا ينصح باستخدام البدائل دون استشارة الطبيب أو الصيدلى وذلك لاختلاف تركيزات الفيتامينات والمعادن من مستحضر لآخر.

وقال مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة إنه يجب تناول المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب أو الصيدلى لأنها من الممكن أن تسبب مخاطر صحية حال الإفراط فى تناولها.

وأضاف المركز أنه يفضل الاعتماد على المصادر الطبيعية للفيتامينات والمعادن مثل الفاكهة والخضراوات وبعض المواد الغذائية ومعرفة الكميات المسموح بها يوميا بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي.

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