نشرة الفن والفنانين.. اعتزال اليسا الغناء .. ومد عقد محمد رمضان مع المنتج محمد جابر.. وصور من زفاف ذا روك

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:



حكيم يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي .. 22 أغسطس

يحي المطرب حفلا غنائيا حكيم في الساحل الشمالي الخميس المقبل للمرة الثانية .

https://www.elbalad.news/3946706



مد عقد الفنان محمد رمضان مع المنتج محمد جابر لعامين جديدين

صرح المنتج محمد جابر بأنه فى جلسة ودية تم التوصل مع الفنان الكبير محمد رمضان على مد فترة التعاقد بينهما لمدة عامين آخرين، ويكون بموجبه الحق لـ"محمد جابر" الحق منفردا فى تنظيم حفلات الفنان محمد رمضان.

https://www.elbalad.news/3946834



مفاجأة صادمة.. إليسا تعلن اعتزالها الغناء

أعلنت النجمة إليسا بشكل صادم منذ قليل، اعتزالها الغناء، موضحة أن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني

https://www.elbalad.news/3946881



نيشان: أتمنى تراجع إليسا عن قرار اعتزالها

وجه الاعلامى اللبنانى نيشان رسالة للفنانة اليسا بشأن اعتزالها الغناء عبر تغريدة أطلقها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

https://www.elbalad.news/3946929



بعد إعلانها الاعتزال.. رسالة من ياسمين صبرى لـ إليسا

وجهت الفنانة ياسمين صبرى رسالة إلى الفنانة اللبنانية إليسا عقب إعلانها الاعتزال صباح اليوم، الاثنين.

https://www.elbalad.news/3946960



ذا روك يشعل انستجرام بصور زفافه على شاطئ هاواي

نشر الممثل الأمريكي دوين جونسون الملقب ذا روك على حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة له مع زوجته لورين هشيان في حفل زفافهما على الشاطئ.



https://www.elbalad.news/3946963

نشرت المغنية والفنانة الاستعراضية الامريكية مادونا على حساب إنستجرام الخاص بها صور من حفلة عيد ميلادها الـ 61.

https://www.elbalad.news/3947001



في المركز الثالث.. تعرف على إيرادات فيلم خيال مآتة أمس

جاءت إيرادات فيلم خيال مآتة للفنان أحمد حلمى في المركز الثالث بعد فيلمي ولاد رزق 2 والفيل الأزرق 2.

https://www.elbalad.news/3946937





بملابس مثيرة .. شاهد مادونا تحتفل بعيد ميلادها





