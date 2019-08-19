نجم الزمالك يكشف عن رأيه بـ ميتشو المدير الفني الجديد للأبيض

كشف محمد صلاح مدرب فريق الزمالك السابق عن رأيه بـ الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق مؤكدا انه يمتلك سيرة ذاتية رائعة ولكن ابرز ما يميزه هو درايته الجيدة بـ الكرة الأفريقية.



وتابع في تصريحات لقناة تايم سبورت أن طارق يحيي المدير الفني السابق للفريق يستحق التواجد بالجهاز الفني الحالي و لكن بشرط تحديد دوره بدقة و اقترح ان يكون مدرب عام استشاري .



وأكمل أن تحديد الأدوار بدقه أمر هام للغاية ولابد من الاتفاق عليه من الان حتي لا تحدث أزمات .



أما عن مباراة الزمالك امام ديكاداها فأكد أن طارق يحيي قدم صفقات الفريق الجديدة وهو ما بث الطمانية في نفوس جماهير الفريق من حيث الاداء الرائع للصفقات.



وأضاف أن مصطفي محمد نجم رائع و سيكون المهاجم الاول للفريق خلال الفترة المقبلة مشددا ان قرار مجلس الادارة باعارته لمدة سنتين كان صائب لما اكتسبه من خبرة بالاضافة للمشاركة بشكل اساسي .

