بعد فوز العربي .. بالأسماء .. التشكيل الكامل لاتحاد الغرف التجارية

أسفرت جلسة إجراءات تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية، عن فوز المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بمقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بحصده ٢١ صوتًا من إجمالي ٣٥ صوتًا إجمالي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، فيما حصد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد لدورتين متتاليتين ومنافسه على المقعد بـ ١٤ صوتًا.



وفاز محمد المصري بمقعد النائب الأول لرئيس الاتحاد، وفاز عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة بمقعد النائب الثاني، وفاز الدكتور محمد عطية الفيومي بمنصب أمين الصندوق، ومحمد أبو القاسم بمنصب أمين الصندوق المساعد، فيما حصد حسن جعفر رئيس غرفة بني سويف منصب السكرتير العام للاتحاد.



وجرت الانتخابات بحضور كامل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعددهم ٣٥ عضوًا مقسمين بين ٢٧ رئيس غرفة تجارية بالمحافظات و ٦ أعضاء معينين من الوزير وعضو مرشح من غرفة أسكندرية وعضو مرشح من غرفة القاهرة.



27 عضوا رؤساء الغرف التجارية وهم:

-أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية.

-إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة.

-عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة.

-عبد السلام سلطان وشهرته (أسامة سلطان ) رئيس غرفة الشرقية.

-الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية.

-محمد أبو القاسم رئيس غرفة أسوان.

-محمد الزيني رئيس غرفة دمياط.

-محمد الملاح رئيس غرفة السويس.

-أحمد رعب رئيس غرفة الدقهلية.

-مجدي جاب الله رئيس غرفة الفيوم.

-محمد الخشن رئيس غرفة المنوفية.

-عمرو أبو العيون رئيس غرفة أسيوط.

-خالد رضا رئيس غرفة البحر الأحمر.

-محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد.

-أحمد راضي مخلوف رئيس غرفة المنيا.

-هشام خضير رئيس غرفة جنوب سيناء.

-حسن جعفر رئيس غرفة بني سويف.

-حاتم عبدالغفار رئيس غرفة كفر الشيخ.

-عربي يماني رئيس غرفة الوادي الجديد.

-خالدأبو الوفا رئيس غرفة سوهاج.

-أحمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية.

-صلاح الكموني رئيس غرفة الغربية.

-أنور يونس رحيم رئيس غرفة مطروح.

-عبدالعزيز مطر رئيس غرفة شمال سيناء.

-صلاح محمد خليل بدر رئيس غرفة الأقصر.

-فتحي مرسى رئيس غرفة البحيرة.



بالإضافة إلى عضوين من غرفتى الإسكندرية والقاهرة، من الإسكندرية الدكتور كرم كردي ومن القاهرة أيمن عشري.



إلى جانب 6 أعضاء من المعينين وهم:

-حاتم مصطفى زكى طه.

-طارق السيد هاشم فايد.

-هالة محمد كمال أحمد محمد الخطيب.

-عماد مصطفى زكريا عبد الوهاب.

-محمد عبد الفتاح حسن المصرى.

-محمد مصطفى السلاب.