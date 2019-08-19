أزهري: هذه أبرز عوامل الثبات على الطاعة

قال الدكتور أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الثبات على الطاعة من عند الله، وعلى العبد أن يدعو ربه بالثبات دائما، حتى أن الله يقول للنبي "وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا".



وقال المالكي، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر 2"، إن سورة يوسف نزلت في عام الحزن حتى يثبت الله فؤاد النبي الكريم ويروي عليه قصة النبي يوسف وما حدث له في حياته.



وأشار إلى أن من أهم العوامل التي تساعد على الثبات هي تلاوة القرآن الكريم والدعاء، فكان النبي يقول: "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"، وكذلك من عوامل الثبات قراءة القصص للصالحين.



وتابع: من عوامل الثبات الرفقة الصالحة والدليل قوله تعالى: "وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ".



