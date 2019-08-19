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رجل محظوظ.. يفوز بجائزة اليانصيب للمرة الخامسة فى حياته

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:16 م
صدى البلد
كريم جمال
"الحظ لما يآتى".. بالتأكيد سمعت هذه الجملة أو شاهدتها بأحد الأفلام المصرية، فهى جملة من التراث خاصتنا، وهذه الجملة تنطبق على رجل فاز باليانصيب للمرة الخامسة فى حياته.

تعود التفاصيل عندما فاز هذا الرجل بجائزة اليانصيب بولاية مريلاند الأمريكية، والتى تيبلغ قيمتها 50 ألف دولار، ما يعادل 830 ألف جنيه مصرى.

ويعرف عن هذا الرجل البالغ من العمر 54 عامًا عشقه لممارسة لعبة اليانصيب باستمرار، وعلى مدار حياته كان قد فاز بها 4 مرات سابقًا قبل أن يفوز بالخامسة.

وقال الرجل عقب فوزه للمرة الخامسة إنه سيقوم بتسديد الديون المتراكمة عليه من أموال الجائزة.

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