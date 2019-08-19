الصحة تكشف حقيقة فرض رسوم على عمليات قوائم الانتظار

عقب الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والمشرف علي مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، علي المنشور المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتحصيل نسبة 0.3% من قيمة العملية من المرضى.



وأكد القاصد أنه حتي الآن لم يتم تطبيق القرار حتي الآن حيث أنه في مرحلة الدراسة ولم يتم إقراره، وحتي الآن العمل يسير وفقًا للضوابط السابقة.



وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا ما وصفوه بقرار لوزارة الصحة يتضمن فرض رسوم علي مرضي العمليات الجراحية بنسب معينة.