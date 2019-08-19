الإمام الأكبر يقدم التهنئة لعالم أزهري حصل على وسام العلوم من الطبقة الأولى.. صالح عباس: تكريم مستحق لرجل بذل الجهد والعطاء لخدمة العلم والإنسانية.. وأبو السرور: النبي لم ينه الصحابة عن العزل فى عهده

عالم أزهري يحصل على وسام العلوم من الطبقة الأولى

الأزهر يهنئ أبو السرور بتكريمه من الرئيس السيسي

صالح عباس: تكريم مستحق لرجل بذل الجهد والعطاء لخدمة العلم والإنسانية

أبو السرور: النبي لم ينه الصحابة عن العزل فى عهده









نظمت وزارة التعليم العالي، احتفالية عيد العلم أمس الأحد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتكريم العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من الجامعات والمراكز البحثية، ومن أبرز العلماء المكرمين، الدكتور جمال الدين إبراهيم محمد أبو السرور أستاذ متفرغ بكلية الطب بجامعة الأزهر.وتقدم الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة، للدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر؛ بمناسبة حصوله على وسام العلوم من الطبقة الأولى، في احتفالية مصر بعيد العلم.وأكد الأزهر الشريف أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعلماء دليل واضح على اهتمام الدولة واحترامها للعلم والعلماء، مشيدًا بما قدمه الدكتور جمال أبو السرور في خدمة مصر والأزهر في مجال الدراسات والبحوث السكانية.وقال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن تكريم الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر؛ وحصوله على وسام العلوم من الطبقة الأولى، في احتفالية مصر بعيد العلم، تكريم مستحق لرجل بذل الجهد والعطاء لخدمة العلم والإنسانية، وتكريم لجامعة الأزهر وتأكيد على ريادتها وكفاءة منتسبيها وخريجيها.وقال الدكتور جمال أبو السرور، مدير مركز الدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، إن المركز أنشئ في عام 1974 وبدأ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الأزهر بغرض مجابهة المشكلة السكانية من منظور سكاني وبالرغم من عدم وجود مشكلة سكانية في هذا الوقت إلا أن للأزهر رؤية بعيدة المدى للتصدى للمشاكل التى تواجه الأمة فى المستقبل.وأضاف أبو السرور، في حواره، لصدى البلد، أن المركز كان الأول من نوعه فى الجامعات المصرية وفى العالم الإسلامي أجمع، منوها أن الهدف من اختيار جامعة الأزهر لهذا المركز وهذه المهمة، هو أن الجامعة يتلقى التعليم فيها طلبة من جميع أنحاء العالم فبها جنسيات تفوق المائة دولة، وهؤلاء الخريجين يعودون لبلدانهم يرتقون ويحصلون على أعلى المراكز فى بلدانهم ولهذا كان اختيار الجامعة لهذه المهمة.وتابع: بدأ المركز مهمته وعقد ندوات ومؤتمرات وإصدار أبحاث عن موقف الشريعة من قضايا تنظيم الأسرة والطرق المختلفة لتنظيم الإنجاب والمباعدة بين فترات الحمل، وبين أن موقف الشريعة مؤيدة تماما لقضايا تنظيم الأسرة واستخدام الطرق المؤقتة لتنظيم الإنجاب التى ليس لها ضرر على صحة الأم والطفل وأن ما يشاع عن أن الشريعة ضد تنظيم الإنجاب ليس له أساس من الصحة.ونوه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه الصحابة عن العزل فى عهده ولو كان النبي الكريم ضد العزل لجاء ذلك فى الآيات القرآنية التى كانت تنزل على النبي الكريم، وهنا نتعامل بمبدأ القياس على العزل عند الصحابة فهو موازٍ للأدوات المؤقتة لتنظيم الإنجاب.