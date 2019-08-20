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ديني

سبب قول الناس للعائد من الحج «حج مبرور وذنب مغفور».. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:01 ص
سبب قول الناس للعائد
سبب قول الناس للعائد من الحج "حج مبرور وذنب مغفور"
محمد شحتة
شرح الدكتور أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، سبب قول الناس للحاج بعد عودته "حج مبرور وذنب مغفور".

وأضاف المالكي، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الإنسان لو حج من مال حلال فيكون حجه مبرور وذنبه مغفور، والنبي قال "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".

وأشار إلى أن القرآن فسر معنى البر هو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين لقوله تعالى "وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ".

وأوضح، أن الإنسان عند عودته من الحج عليه أن يدوام ويستمر على الأعمال الصالحة والعبادات ويكثر منها.

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