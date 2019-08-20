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ديني

عالم أزهري: سرقة المال العام أشد ذنبا من غيره.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:00 ص
تطبيق حد السرقة
تطبيق حد السرقة
محمد شحتة
حذر الدكتور أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، الناس من الإعتداء والتجاوز على أموال المسلمين وكذلك المال العام للدولة التى يعيشون فيها.

وقال المالكي، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الإمام أحمد رحمه الله لم يستظل بظل حائط بيت رجل ولما سألوه عن السبب قال "هذا الرجل حينما كان يرفع الطيب للحائط لترميمه أخذ حيزا من طريق المسلمين.

وأشار إلى أن الناس حاليا لم يراعو حرمة المال العام، منوها أن العلماء لم يقولوا بتطبيق حد السرقة على من فعل هذا ورأيهم في ذلك يرجع إلى أن ذنب الإعتداء على المال العام أعظم من غيره فالناس جميعا سيقتصون من هذا الآكل للمال يوم القيامة.

وناشد العالم الأزهري، المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم ومالهم ويتجنبوا الإعتداء على المال العام أو مال المسلمين.

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