ألسن عين شمس تعتمد الخريطة الزمنية للدراسات العليا.. وبدء الدراسة للطلاب العائدين من الخارج.. وننشر أوراق التقديم في العام الجديد بالكلية

تعرف على أوراق التقديم بكلية الألسن جامعة عين شمس

ألسن عين شمس تعتمد الخريطة الزمنية للدراسات العليا والبحوث لـ2019

بدء الدراسة لمقررات الطلاب العائدين من الخارج بألسن عين شمس

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد القائم بعمل عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن فتح باب تقديم الطلاب الملتحقين بالكلية الجدد للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ من طلاب المرحلتين الأولى والثانية.وأوضحت دكتورة سلوى ، أنه يجب على الطلاب المرشحين للكلية التوجه إلى الكلية غدا الثلاثاء بعد إجازة عيد الأضحى، وعلى مدار أسبوع فقط ما عدا الجمعة والسبت لتقديم ورقة الرغبات وإتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.وفى إطار خدمات صدى البلد لمساعدة الطلاب الجدد ننشر أوراق التقديم بكلية الألسن جامعة عين شمس :1-أصل شهادة الثانوية العامة و4 صور منها2-شهادة ميلاد الطالب3-بطاقة ترشيح الطالب4-طوابع الجامعة5-استمارة الكشف الطبى6-عدد 6 صور شخصية7- استمارة 2 جند للطلاب الذكور و لمواليد1996 وأكثر استمارة 6 جند أو 7 جند.وأعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عن الخريطة الزمنية لمرحلة الدراسات العليا بالكلية وفق نظامي الساعات المعتمدة لفصل الخريف 2019.يأتي ذلك تحت رعاية د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث بدأت مرحلة فتح باب التقدم لدبلوم الدراسات العليا تخصص (أدب - لغة - ترجمة ) ،والدكتوراه في ٤ أغسطس الجاري ، ويتم إجراء اختبارات القبول في ٢٥ أغسطس الجاري .ومن المقرر أن تكون بداية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني (فصل الخريف) يوم ٢١ سبتمبر 2019.وتبدأ امتحانات منتصف الفصل الدراسي (midterm) في ٩ نوفمبر القادم وتم تحديد من ١٢ يناير ٢٠٢٠ القادم لإقامة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.كما أعلنت القائم بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن انطلاق أعمال الدراسة للطلاب العائدين من المنح الخارجية للمواد التي لم يدرسونها بالمنح.يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويتم ذلك لـ ٥٦ طالبا وطالبة من أوائل الأقسام بالكلية العائدين من خمس دول وهي: اليابان، الصين، كوريا، التشيك، إسبانيا، للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠وأوضحت سلوى رشاد، في بيان رسمي لها، أن الكلية ترسل الطلاب من أوائل الأقسام للدراسة في جامعات الدول الخاصة بلغاتهم في الفرقة الثالثة بالتعاون مع سفارات تلك الدول كمنحة للمتفوقين، ويعود الطلاب لاستكمال دراستهم لبعض المواد.وأكدت أن إدارة الكلية تعمل بشكل فعال على رفع كفاءة خريجي الألسن، وذلك من خلال التعاون مع مختلف دول العالم لتزويد الخريجين بالمهارات اللغوية من مصادرها في تلك الدول والوقوف على أحدث التطورات التعليمية في مجالات الترجمة.