سوق الحضرة.. التجار: الوكالة الأقدم في الإسكندرية.. وقنصوة: 40 فدانا بديلة لها.. صور

تعتبر وكالة الحضرة لبيع الخضر والفاكهة أو ما يعرف بسوق الجملة، الوكالة الأقدم التي تخدم المدينة الساحلية كونها المصدر الأهم لتغذية تجار التجزئة بالخضر والفاكهة.



ومؤخرا أمر الرئيس السيسي بنقل الوكالة إلى موقع آخر لإعاقتها العمل داخل مشروع تطوير محور المحمودية أحد أهم المشروعات التنموية بالإسكندرية.



ويهدف مشروع محور المحمودية إلى إنشاء شريان مروري وخدمي جديد بالإسكندرية لحل مشكلة الزحام بها، إلا أن المشروع واجه عددا من العوائق التي أجلت الانتهاء من تنفيذه وعلى رأسها وجود ضريح ووكالة الخضار والفاكهة الرئيسية في طريق سير المشروع.



ويقول أحمد السيد أحد التجار بالوكالة، إن سوق الحضر هو الأقدم في المدينة المستمر حتى الآن وهو ليس سوقا قائما في شارع أو طريق عام وإنما وكالة مغلقة بأبواب وتتبع الغرفة التجارية.



وأضاف: "السوق تبلغ مساحته 12 فدانا وبها 325 محلا، ويوجد بكل محل عدد من الشركاء، وبالشارع الرئيسي يوجد 56 محلا بها 230 ثلاجة بأحجام كبيرة، مما يجعل التاجر مضطر إلى عرض أغلب السلع في نهر الطريق".



وعن مشروع نقل السوق يقول الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إنه يتم العمل على قدم وساق لتنفيذ تعليمات الرئيس بنقل السوق الذي يعيق مشروع محمور المحمودية.



وأضاف "قنصوة"، أنه يتم حاليا تجهيز موقع جديد يقع بالقرب من الوكالة الحالية لمباشرة أعمالهم حيث سيجرى نقل البائعين إليها بشكل سريع لحين الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالوكالة الجديدة والتي ستكون على مساحة 40 فدانا.