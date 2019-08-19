السائحون: مش عايزين نمشي.. محطات انتظار ٥ نجوم في شوارع شرم الشيخ.. صور

لاقت محطات الانتظار المكيفة الهواء والمزودة بالإنترنت عبر "واى فاى" إعجاب السياح الأجانب والمصريين فى أول تجربة تطبيق لها بشرم الشيخ علاوة على أنها مجهزة بشاشات عرض لعرض معالم شرم الشيخ السياحية والفنادق والمنتجعات والمطاعم الموجودة بها.



وقال حسين جلال أحد السياح المصريين بشرم الشيخ: عندما تدخل محطة الانتظار فى شوارع شرم الشيخ تتمنى ألا تغادر وتترك الأتوبيس الذى ننتظره يمر بدون أن تركب، مشيرا إلى أنها خدمة فاخرة ومحترمة.



وأكد اللواء محمود السولية رئيس شرم الشيخ، أن محطات الانتظار صورة حضارية تقدم خدمة الإنترنت المجاني للسائح خلال فترة انتظاره السيارة والتاكسى والاتوبيس السياحى، مشيرا إلى أنه سوف يتم تعميمها فى كل المناطق السياحية بالمدينة بعد نجاح التجربة.



وأضاف أحمد غباشى رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ، أن المحطات مقدمة من شركة دعاية وتسويق وتم اختبارها لأكثر من عام وأثبت كفاءة وجودة، مشيرا إلى أن بها شاشة عرض تعرض بشكل دائم معالم شرم الشيخ عن طريق فيلم تسجيلى علاوة على عرض كل الفنادق والمنتجعات والمطاعم وجميع الخدمات المقدمة للسائح داخل مدينة شرم الشيخ.