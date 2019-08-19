برلماني يطالب بحملة كبيرة للتوعية من خطورة مشروبات الطاقة

قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن مشروبات الطاقة لها مخاطر كثيرة صحية، لأنها تستخدم بطريقة عشوائية، ومن الممكن أن يدخل بها هرمونات.



وأشار مجدي مرشد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلب الإحاطة المقدم أمام البرلمان بشأن أخطار مشروبات الطاقة على صحة الشباب محل دراسة، ولا بد من إطلاق حملة كبيرة للتوعية بأضرار وطريقة استخدام مشروبات الطاقة.



وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن حملات التوعية ستكون هامة جدا، خاصةً أن مشروبات الطاقة يتم تناولها بنسب معينة كما أنها مفيدة للشباب، ولكنها إذا تم تناولها بشكل غير سليم أو قام بتناولها شخص غير مؤهل ستسبب له مخاطر صحية، إلا أنه على الرغم من كل ذلك فلا يمكن منع استخدامها.



وكانت قد تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة، بشأن أخطار مشروبات الطاقة على صحة الشباب، لافتة إلى استهلاك كثير من الطلاب والرياضيين لهذه المشروبات، فضلا عن نمو واضح في مبيعاتها بالأسواق العالميّة.



وأكدت فايقة فهيم فى طلبها أن مشروبات الطاقة ضارة مما لا شك فيه وتعمل على زيادة ضربات القلب وترفع الضغط والتوتر لدى الإنسان الطبيعي وتجعله لا ينام بشكل جيد خاصة لدى الشباب لكثرة تناولهم لها، واحتواء مشروبات الطاقة على نسبة عالية من الكافيين يؤثر على الدورة الدموية بصفة عامة، وتجعل الإنسان عصبي في أبسط المواقف، واحتوائها ايضًا على السكر المحلي المضر كثيرًا بصحة الإنسان.



وأشارت فايقة فهيم إلى أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن نسبة السكريات الموجودة بهذه المشروبات وغيرها تؤثر على وظائف عديدة في جسم الإنسان محدثة ضررا كتسوس الأسنان وإغلاق شرايين القلب بسبب نسبة مواد الكافيين والتورين الموجودين بهذه المشروبات، كما أن نسبة الكافيين المرتفعة تسبب ضغطا عصبيا للإنسان.



ونوهت بأن تناول مشروبات الطاقة، بكثرة يصيب متناولها بالإدمان، كما أن بها نسبة كافيين عالية جدا تؤثر على الدم والمعدة والقلب وأجهزة الجسم كلها تقريبًا، وتسبب لاحقا زيادة في الوزن ومشاكل في الرئة.



وطالبت بمنع استيراد هذه المشروبات إلى الدولة المصرية حفاظا على صحة شبابنا، وكذلك خلق حملة توعية ضد أخطارها.