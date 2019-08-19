رئيس المفوضية الأوروبية يتغيب عن قمة مجموعة السبع الكبرى

أعلن الاتحاد الأوروبي أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لن يتمكن من حضور اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع التي ستعقد بين 24 و 26 من أغسطس الجاري في بلدة "بياريتز" بفرنسا، بعد أن أجرى جراحة ناجحة لاستئصال المرارة.



ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم /الاثنين/ عن المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي ناتاشا بيرتود قولها إن الأطباء منعوا يونكر من السفر في المستقبل القريب، مضيفة أن الخطط بشأن كيفية التعامل مع تغيبه عن قمة مجموعة السبع لا تزال قيد البحث.

وأوضحت (إيه بي سي) أن دول الاتحاد الأوروبي الـ28 ستكون ممثلة أيضا من قبل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.



ويمكث يونكر اليوم في المستشفى بعد أن قطع اجازاته الصيفية إلى النمسا وعاد مسرعا إلى وطنه في لوكسمبورج لإجراء الجراحة العاجلة.



يذكر أن يونكر يقضي الأشهر الأخيرة من فترة ولايته البالغة خمس سنوات كرئيس للمفوضية الأوروبية، وهي واحدة من أرفع المناصب في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة.