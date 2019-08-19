محافظ أسوان يشدد على رفع مستوى أعمال النظافة العامة والتشجير والطرق الداخلية.. صور

عقب قيامه بجولة ميدانية مفاجئة شدد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على رؤساء المراكز والمدن بسرعة إنهاء أعمال التطوير والتجميل من خلال رفع كفاءة الحدائق العامة، بجانب الطرق الداخلية، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة العامة والعمل على إعادة الوجه الحضارى والجمالى، وخاصة داخل المدن السياحية.



جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى مع رؤساء المراكز والمدن بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، وأيضًا مديرى الطرق والحدائق والزراعة.



وقد قرر محافظ أسوان تشكيل لجنة ميدانية فنية لمعاينة السيارات والمعدات التابعة لمشروع النظافة على الواقع بجراج بركة الدماس من أجل الإسراع بمعدلات رفع كفاءة هذه المعدات وبالتالى مستوى وجودة الخدمات المقدمة، مع الإسراع فى إجراءات الطرح والتعاقد لترسية أعمال النظافة على إحدى الشركات المتخصصة.



موجهًا إلى مواجهة ظاهرة انتشار الخيول والدواب داخل الحدائق العامة والشوارع الرئيسية والتى تشوه المنظر الحضارى للمدينة ، بجانب وضع خطة متكاملة لرفع مستوى التشجير بهذه الحدائق والمتنزهات لإضفاء الشكل الجمالى اللائق بها أمام مواطنى المحافظة وزائريها، على أن يتوازى مع ذلك تطوير مختلف المواقع السياحية والمناطق الأثرية للإعداد الأمثل للموسم السياحى القادم.



فيما كلف اللواء أحمد إبراهيم مدير الطرق بمراجعة كافة المحاور والطرق الداخلية داخل المناطق والأحياء السكنية لرفع كفاءتها وترميم الأجزاء المطلوب إعادة الشئ فاصله فيها، مع تركيب المطبات الصناعية البلاستيكية بها لتلافى وقوع أى حوادث والحفاظ على سلامة أرواح المواطنين، ورفع أى تراكمات ترابية على جانبى الطريق ليكتمل ذلك مع منظومة التطوير والتجميل الجارية على الوجه الأكمل.