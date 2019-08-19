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فن

انت حبيبي وبس يواصل إيراداته الضعيفة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:02 م
أنت حبيبي وبس
أنت حبيبي وبس
نورا نبيل
حقق فيلم "انت حبيبي وبس" إيرادات ضعيفة أمس الأحد محققا 103 آلاف و816 جنيها فقط حسبما اكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم انت حبيبي وبس بطولة محمود الليثي وبوسي وحسن الخلعي ومحمد ثروت وصافيناز ونرمين ماهر.

فيلم انت حبيبي وبس من إخراج أحمد البدري، كما أنه من نوعية أفلام المقاولات التى اعتاد أن تقدم في موسم العيد.

وكان من المقرر طرح الفيلم في موسم عيد الفطر لكن تأجل عرضه لموسم عيد الأضحى.

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