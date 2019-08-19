حمام سباحة وتدليك.. صالونات للكلاب والقطط في الكويت..فيديو

عرض برنامج « صباح العربية» المذاع عبر فضائية «العربية» تقرير حمل عنوان «صالونات خاصة للقطط والكلاب في الكويت» والذي استعرض الخدمات المقدمة للحيوانات الأليفة في تلك الصالونات.



وتقول أحد السيدات أن هذا الأمر أصبح مهم للغاية ولاسيما أن الحيوانات الأليفة لها شعور ومن حقها أن تتمتع بتلك الخدمات، موضحة أنها تمتلك 4 قطط تكلفها شهريا 60 دينارا كويتيا شهريًا ما بين تصفيف للشعر وتنظيف وتقليم الأظافر.



وقال المسئول عن أحد تلك الصالونات أن القطة أو أو الكلب يدخل عن طريق نظام الفندقة على أن يتم إجراء الكشف الطبي على الحيوان كمرحلة مبدئية قبل أن يدخل في مرحلة تقليم الأظافر وتصفيف الشعر، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من أصحاب الحيوانات الأليفة على هذا الأمر.