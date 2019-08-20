اليوم العالمي للعمل الإنساني.. كيف أحيت الحكومة الألمانية ذكراه الـ16؟

أحيت الحكومة الألمانية الذكرى الـ15 لليوم العالمي للعمل الإنساني من خلال تسليطها الضوء على جهود النساء في مجال الإغاثة الإنسانية، وتعريض حياتهن للخطر في سبيل نجدة الإنسانية.



وفي بيان لها، قالت الخارجية الألمانية: «بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يحلُّ اليوم، تسلط وزارة الخارجية الألماني إلى جانب مكتب الأمم لتنسيق الشئون الإنسانية (United Nations OCHA) الضوء على النساء اللائي يقدمن في إطار عملهن في المجال الإنساني مساعدة المحتاجين، وكثيرًا ما يعرضن صحتهن وحياتهن للخطر».



وأضافت: «إن هذا اليوم يعتبر أيضًا مناسبة للاحتفاء بالنساء اللاتي أصبن أو فقدن حياتهن في أثناء قيامهن بهذا العمل المهم. على الرغم من أن القانون الإنساني الدولي يشمل العاملين والعاملات في المجال الإنساني بحماية خاصة، إلا أن الواقع يختلف للأسف كثيرًا. هذا علاوة على أن النساء كثيرًا ما يواجهن تحديات مختلفة تمامًا عما يواجهه الرجال ويتعرضن في أثناء عملهن لمخاطر إضافية جمة».



ويُحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني سنويا في 19 أغسطس للإشادة بعمال الإغاثة، الذين يجازفون بأنفسهم في مجال الخدمات الإنسانية. كما يراد من هذا اليوم كذلك حشد الدعم للمتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم.



ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني إحياء ذكرى الهجوم الإرهابي على مقر الأمم المتحدة في بغداد في العام 2003، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا من العاملين في مجال الإغاثة.