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برلمان

نائب يكشف عن أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصى
قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه تقدم بعدد من مشروعات القوانين خلال دور الإنعقاد الماضى واخرى منذ بداية دور الانعقاد بالبرلمان ولم يتم مناقشتها حتى الان ، ومن المقرر ان تناقش خلال دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان.

وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروعات القوانين التى من المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل هى مشروع قانون المسئولية الطبية ومشروع قانون بتغليظ عقوبات الاعتداء على المنشآت الطبية، وتعديل اخر تقدم به خلال بداية دور الانعقاد للقانون رقم 127 لعام 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيادلة.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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