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برلمانى يوضح أهمية توطين صناعة الإلكترونيات بمصر

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:01 ص
النائب سمير البطيخى
النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
أسامة علي
أشاد النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإجتماع وفد من وزارة الاتصالات مع مسئولين عن مجموعة شركات صينية تعمل فى مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية لإنشاء مجمع صناعى فى مصر من خلال تحالف يضم عدد من الشركات الصينية بهدف إقامة منظومة تصنيع متكاملة فى مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية.

وتابع البطيخى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" قائلا:" الأهم من عقد الاتفاقيات هو سرعة تنفيذها على أرض الواقع، فبالنسبة لإنشاء مجمع صناعى متخصص فى مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية يجب أن تسارع وزارت الأستثمار والصناعة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإنهاء كافة الاجراءات لإنشاء المشروع فى اسرع وقت ممكن.

واوضح عضو لجنة الصناعة ان انشاء مثل هذا المشروع ضرورة فى ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على التابلت، واستهلك السوق المحلى الكبير للمنتجات الالكترونية، إضافة إلى ان افريقيا بمثابة سوق مهم لمصر.

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