شرفتونا.. رسائل المصريين لـ منتخب ناشئي كرة اليد بعد الفوز بكأس العالم.. يديو

انتزع المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا 32/28 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في نهائي البطولة العالمية.



ورصدت عدسه "صدي البلد" أراء الجماهير حول " فوز منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بكأس العالم



وقال "أحمد محمد" : الف مبروك لمنتخبناعلي تشريف لمصر لانهم قاموا بتعويضنا عن خسارتنا في كرة القدم.



وأكد "عثمان أيوب" أهمية تشجيع هؤلاء الناشئين عدم الاهتمام بكره القدم فقط والتركيز على كرة اليد والألعاب الفردية .



وعبر "عبدالله عبدالعزيز " عن أمله فى ان تحذو باقى المنتخبات حذو هذا المنتخب وان يكونوا دائما علي هذا المستوي المرتفع



ووجه "عاطف السيد" شكره لمنتخب كره اليد للناشئين مطالبا بتعويض هولاء الشباب واستقبالهم بشكل متميز يليق بما حققوه من انجاز



وعبر "هادي منصور"عن استيائه من قلة التقدير المالي لهم ورصد مكافآت كبيرة لهم لتكريمهم.



وتابع "محمد وائل" بمستوي اللعب الجيد رغم صغر السن للاعيبه ورغم انهم كانوا يلعبون في ارض غير وطنهم وبدون جمهور لكنهم قاموا شرفوا الجميع.