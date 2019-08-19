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ديني

احترس.. عالم أزهري: اليمين الغموس إثم عظيم ليس له كفارة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:20 م
اليمين الغموس
اليمين الغموس
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد الحفناوي أستاذ اصول الفقه بجامعة الأزهر إن من حلف كذبا وهو غاضب فحلفه يعد "يمين غموس" الوقوع فيه ذنب كبير ومن الكبائر.

وأضاف لـ"صدى البلد" أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين قال: ثم ماذا؟ قال: " اليمين الغموس" قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: "الذي يقتطع مال امرئ مسلم، هو فيها كاذب".

وأوضح الحفناوي أن اليمين الغموس ليس له كفارة وعلى فاعله التوبة لله والمواظبة على الاستغفار فإن الله غفور رحيم، مشيرا إلى أنه يحرص على عدم تكرار هذا الأمر.

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